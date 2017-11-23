В Украине завтра без осадков, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)

16:30, 23 ноября 2017
582

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 ноября, в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -10°.

Завтра практически по всей Украине будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri
Завтра практически по всей Украине будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

На востоке без осадков, температура днем до -10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

В Киеве сегодня будет холодно и без осадков

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре без осадков, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей