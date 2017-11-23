В Украине завтра без осадков, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 ноября, в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -10°.

Завтра практически по всей Украине будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

На востоке без осадков, температура днем до -10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

Читайте также В Киеве сегодня будет холодно и без осадков

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре без осадков, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.