На выходных в Киеве немного потеплеет

15:51, 23 ноября 2017
9

Однако потепление будет сопровождаться сильным ветром.

В Киеве на выходных немного потеплеет / УНИАН
В Киеве на выходных немного потеплеет / УНИАН

Завтра, 24 ноября, в Киеве будет холодно, на выходных ожидается небольшое потепление.

В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +7° (карта)

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра почти по всей Украине будет холодно – только на западе днем до +4...+11 градусов.

"В Киеве пятница будет сухой и холодной. Ближайшей ночью до 5 градусов мороза, завтра днем +1...+3 градуса.

На выходных в Киеве увеличится облачность, немного потеплеет, но буквально на 1-3 градуса. Да и порывистый ветер в субботу-воскресенье не даст почувствовать это маленькую атмосферную хитрость", - добавляет Диденко.

В понедельник в столице ожидается дождь с мокрым снегом.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Луганской области из-за непогоды без электричества оставались 27 населенных пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей