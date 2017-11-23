На выходных в Киеве немного потеплеет

Однако потепление будет сопровождаться сильным ветром.

В Киеве на выходных немного потеплеет / УНИАН

Завтра, 24 ноября, в Киеве будет холодно, на выходных ожидается небольшое потепление.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра почти по всей Украине будет холодно – только на западе днем до +4...+11 градусов.

"В Киеве пятница будет сухой и холодной. Ближайшей ночью до 5 градусов мороза, завтра днем +1...+3 градуса.

На выходных в Киеве увеличится облачность, немного потеплеет, но буквально на 1-3 градуса. Да и порывистый ветер в субботу-воскресенье не даст почувствовать это маленькую атмосферную хитрость", - добавляет Диденко.

В понедельник в столице ожидается дождь с мокрым снегом.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Луганской области из-за непогоды без электричества оставались 27 населенных пунктов.