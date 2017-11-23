На выходных в Киеве немного потеплеет
Однако потепление будет сопровождаться сильным ветром.
Завтра, 24 ноября, в Киеве будет холодно, на выходных ожидается небольшое потепление.
В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +7° (карта)
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра почти по всей Украине будет холодно – только на западе днем до +4...+11 градусов.
"В Киеве пятница будет сухой и холодной. Ближайшей ночью до 5 градусов мороза, завтра днем +1...+3 градуса.
На выходных в Киеве увеличится облачность, немного потеплеет, но буквально на 1-3 градуса. Да и порывистый ветер в субботу-воскресенье не даст почувствовать это маленькую атмосферную хитрость", - добавляет Диденко.
В понедельник в столице ожидается дождь с мокрым снегом.
Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Луганской области из-за непогоды без электричества оставались 27 населенных пунктов.
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Чернигов+20°... +9°
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