В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

14:35, 23 ноября 2017
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Ула.

В Турции произошло землетрясение / commons.wikimedia.org
В Турции произошло землетрясение / commons.wikimedia.org

В среду, 22 ноября, в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на юго-восток от города Ула. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек. Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.

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