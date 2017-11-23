Центр Вьетнама пострадал от наводнения

13:35, 23 ноября 2017
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Два человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Провинции Тхыатхьен-Хюэ и Куангчи в ценре Вьетнама пострадали от наводнения, вызванного тропической депрессией "Кироги".

В Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения

Два человека погибли, один считается пропавшим без вести, сообщает Floodlist со ссылкой на Центральный комитет Вьетнама по предупреждению стихийных бедствий.

Наводнение затопило 8 тысяч домов, преимущественно в провинции Тхыатхьен-Хюэ. В некоторых районах за 24 часа выпало около 300 мм осаков.

Напомним, почти 2 тысячи человек обратились за помощью к спасателям на западе Саудовской Аравии из-за сильных дождей.

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