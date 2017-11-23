На Бали началось извержение вулкана Агунг

Международный аэропорт работает в обычном режиме

На Бали началось фреатическое извержение вулкана Агунг / twitter.com @BNPB_Indonesia

На индонезийском острове Бали началось фреатическое (выброс в воздух обломков твёрдых, древних пород) извержение вулкана Агунг.

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Пар, образующийся при нагреве грунтовых или дождевых вод, взаимодействует с магмой, а над горой наблюдается густой серый дым, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По словам специалистов, сейчас на вулкане не происходит ничего необычного. Международный аэропорт работает в обычном режиме.

Напомним, вулкан Эрайвайекюдль в Исландии продолжает проявлять повышенную активность. Но специалисты полагают, что признаков того, что извержение вулкана вот-вот начнется, нет.