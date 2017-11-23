В Карпатах объявили лавинную опасность

11:40, 23 ноября 2017
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В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 1 уровня.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН
В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

В течение 23-24 ноября в Закарпатской области будет сохраняться низкая снеголавинная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"В связи с продолжением снега 23-24 ноября на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая (1 уровень) снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Луганской области из-за непогоды без электроэнергии остаются 27 населенных пунктов.

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