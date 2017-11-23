Информации о разрушениях не поступало.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 23 ноября, в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на запад от населенного пункта Жамо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.