Из-за непогоды на Луганщине без электроэнергии остаются 27 населенных пунктов

В Луганской области прошел сильный снег.

В Луганской области из-за непогоды без света остались 27 населенных пунктов / УНИАН

По состоянию на утро 23 ноября в Луганской области из-за непогоды без электроэнергии остаются 27 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В период 21 и 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 27 населенных пунктов в Луганской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в четверг, 23 ноября, в Украине практически без осадков, на западе до +7°.