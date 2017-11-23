В Киеве сегодня будет холодно и без осадков

08:30, 23 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 ноября, в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северный и северо-западный, до 1,8 м/с.

Гидрометцентр предупреждает о сильном снеге и гололедице на востоке Украины

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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