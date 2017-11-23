В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +7° (карта)

08:02, 23 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 ноября, в Украине практически без осадков, на западе до +7°.

В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН
В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН

На востоке пройдет снег, температура днем до -2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

Гидрометцентр предупреждает о сильном снеге и гололедице на востоке Украины

На западе Украины без осадков. Днем теплее всего будет во Львовской области - до +7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +2°. В центре без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН
Прогноз на 23 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. 

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