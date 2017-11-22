В Луганской области около 20 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В большинстве случаев свет отсутствует из-за снегопада и падений деревьев.
На подконтрольной украинскому правительству территории Луганской области около 20 тыс. человек остались без света. Об этом сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО) в Facebook.
"По оперативной информации по состоянию на 15:00 22 ноября по всей подконтрольной территории Луганской области из-за непогоды обесточены полностью или частично около 60 населенных пунктов, 419 трансформаторных подстанций, без света находятся 19 тысяч 688 абонентов", - сказано в сообщении.
В подавляющем большинстве указанные случаи обесточивания стали последствиями снегопада, падения деревьев, повреждений проволоки ветвями.
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"Три деревянные опоры электросетей даже сломались из-за непогоды. В одном случае обесточивание в Старобельске произошло из-за сбивания опоры автомобилем", - отметили в ведомстве.
Отмечается что энергетики прикладывают максимум усилий для восстановления электроснабжения, работы продолжаются по всей подконтрольной части Луганщины.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях были обесточены 18 населенных пунктов.
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