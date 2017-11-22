В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 ноября, в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северный и северо-западный, до 1,8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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