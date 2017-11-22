Сильные дожди обрушились на запад Саудовской Аравии (видео)

15:46, 22 ноября 2017
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Пострадал город Джидда.

Запад Саудовской Аравии накрыли дожди / twitter.com / @SaudiDCD
Запад Саудовской Аравии накрыли дожди / twitter.com / @SaudiDCD

Почти 2 тысячи человек обратились за помощью к спасателям на западе Саудовской Аравии из-за сильных дождей.

Сильные дожди затопили на Гаити более 10 тысяч домов

Минимум 10 семей были эвакуированы из своих домов, сообщает Floodlist.

Особенно от дождя пострадал город Джидда, где из-за затопления закрыли учебные заведения.

В некоторых городах на улицах было до 50 см воды, что сильно затруднило движение транспорта. В сельской местности вади превращаются в бушующие реки, что создает для водителей опасную ситуацию.

Напомним, индонезийскую провинцию Западная Нуса Тенггара накрыло наводнение, два человека погибли.

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