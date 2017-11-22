Воронежская область пострадала от мокрого снега и ветра.

В России из-за снегопада более 10 тысяч человек остались без света / УНИАН

Из-за сильного снегопада и ветра в Воронежской области (РФ) без электроэнергии остались 10,4 тыс. местных жителей.

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Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"22 ноября с 06:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, ветер 10 м/с) на территории Воронежской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 10400 человек)", - говорится в сообщении.

Утром 22 ноября в Воронежской области температура воздуха опустилась до 0 градусов.

Напомним, в ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.