Завтра на западе Украины потеплеет – синоптик

13:41, 22 ноября 2017
287

В остальных регионах сохранится холодная погода.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будет холодно, потепление ожидается лишь в западных регионах.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра на северо-востоке ночью до -4...-7 градусов. В большинстве областей 0...-4 мороза, на западе около нуля.

Днем в четверг ожидается 0...+4 градуса, на Луганщине и Донетчине 0...-2 градуса мороза. А вот в западных областях потеплеет до +4...+8 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, осадки ожидаются только на востоке – там пройдет небольшой снег.

Напомним, в столице в связи с утренним снегопадом "Киевавтодор" начал превентивную обработку дорожного покрытия с целью недопущения образования скользкости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей