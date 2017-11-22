Завтра на западе Украины потеплеет – синоптик
В остальных регионах сохранится холодная погода.
Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будет холодно, потепление ожидается лишь в западных регионах.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Завтра на северо-востоке ночью до -4...-7 градусов. В большинстве областей 0...-4 мороза, на западе около нуля.
Днем в четверг ожидается 0...+4 градуса, на Луганщине и Донетчине 0...-2 градуса мороза. А вот в западных областях потеплеет до +4...+8 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, осадки ожидаются только на востоке – там пройдет небольшой снег.
Напомним, в столице в связи с утренним снегопадом "Киевавтодор" начал превентивную обработку дорожного покрытия с целью недопущения образования скользкости.
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