Завтра на западе Украины потеплеет – синоптик

В остальных регионах сохранится холодная погода.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будет холодно, потепление ожидается лишь в западных регионах.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра на северо-востоке ночью до -4...-7 градусов. В большинстве областей 0...-4 мороза, на западе около нуля.

Днем в четверг ожидается 0...+4 градуса, на Луганщине и Донетчине 0...-2 градуса мороза. А вот в западных областях потеплеет до +4...+8 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, осадки ожидаются только на востоке – там пройдет небольшой снег.

Напомним, в столице в связи с утренним снегопадом "Киевавтодор" начал превентивную обработку дорожного покрытия с целью недопущения образования скользкости.