У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

12:33, 22 ноября 2017
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Эпицентр подземных толчков располагался близ города Тейруа.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 22 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 158 км на юго-запад от города Тейруа. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.

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