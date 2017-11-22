Гидрометцентр предупреждает о сильном снеге и гололедице на востоке Украины

11:33, 22 ноября 2017
18

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега.

На востоке Украины ожидается сильный мокрый снег / УНИАН
На востоке Украины ожидается сильный мокрый снег / УНИАН

Сегодня, 22 ноября, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 22 ноября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей