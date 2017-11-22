Гидрометцентр предупреждает о сильном снеге и гололедице на востоке Украины

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега.

На востоке Украины ожидается сильный мокрый снег / УНИАН

Сегодня, 22 ноября, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 22 ноября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.