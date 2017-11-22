В Киеве из-за снегопада на дороги выехала спецтехника (видео)
На дороги вышли 112 единиц снегоуборочной техники.
В столице в связи с утренним снегопадом "Киевавтодор" начал превентивную обработку дорожного покрытия с целью недопущения образования скользкости.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Согласно информации, работы проводятся в настоящее время на аварийно-опасных участках.
Также сообщается, что 112 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" вышли на исходные позиции на улично-дорожной сети.
"Соответствующими специалистами корпорации отслеживаются изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций. В случае дальнейшего снижения температуры снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия", - говорится в сообщении.
В корпорации также напомнили, что с 1 ноября в дорожно-эксплуатационных предприятиях корпорации "Киевавтодор" круглосуточно дежурят 345 единиц снегоуборочной техники.
Напомним, в ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +10°
-
Днепр+21°... +9°
-
Донецк+19°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+20°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+21°... +8°
-
Луганск+18°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+25°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +7°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+17°... +8°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°