В Киеве из-за снегопада на дороги выехала спецтехника (видео)

На дороги вышли 112 единиц снегоуборочной техники.

В Киеве утром прошел сильный снег / facebook.com/kievavtodor

В столице в связи с утренним снегопадом "Киевавтодор" начал превентивную обработку дорожного покрытия с целью недопущения образования скользкости.

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Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Согласно информации, работы проводятся в настоящее время на аварийно-опасных участках.

Также сообщается, что 112 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" вышли на исходные позиции на улично-дорожной сети.

"Соответствующими специалистами корпорации отслеживаются изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций. В случае дальнейшего снижения температуры снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

В корпорации также напомнили, что с 1 ноября в дорожно-эксплуатационных предприятиях корпорации "Киевавтодор" круглосуточно дежурят 345 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, в ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.