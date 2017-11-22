Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях обесточены 18 населенных пунктов
На Луганщине нет света в 12 населенных пунктах.
В ночь на 22 ноября 18 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.
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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В ночь с 21 на 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 18 населенных пунктов в 2 областях: Луганская - 12 населенных пунктов, Донецкая - 6", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 22 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +5°
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