В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице пройдет снег, днем до +2°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.
На выходных в Украине потеплеет
Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.
Как сообщал УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 82 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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