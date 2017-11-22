В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

08:30, 22 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице пройдет снег, днем до +2°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.

На выходных в Украине потеплеет

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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