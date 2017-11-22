В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +5° (карта)

08:01, 22 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +5°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На выходных в Украине потеплеет

На западе Украины местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет во Львовской области - до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 22 ноября / УНИАН
Прогноз на 22 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро).

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
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