В Киеве завтра без осадков, днем до +2°

17:00, 21 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице без осадков, днем до +2°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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