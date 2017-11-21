В Киеве завтра без осадков, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице без осадков, днем до +2°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.

Читайте также На выходных в Украине потеплеет

Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.