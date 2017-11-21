В Украине завтра будет холодно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

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На западе Украины в среду практически без осадков. Днем до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро).

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