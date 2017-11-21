В Украине завтра будет холодно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.
На востоке без осадков, температура днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.
На выходных в Украине потеплеет
На западе Украины в среду практически без осадков. Днем до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро).
Прогноз погоды в Украине на среду, 22 ноября
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Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 82 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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