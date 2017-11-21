В Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения

15:46, 21 ноября 2017
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Два человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Индонезийскую провинцию Западная Нуса Тенггара накрыло наводнение, два человека погибли.

Жертвами наводнения в Греции стали 16 человек

В 15 деревнях от наводнения пострадали 2280 человек, сообщает Floodlist со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что из-за стихии повреждены 367 домов и 14 мостов.

Напомним, сильные дожди привели к наводнениям на Гаити, жертвами которых стали пять человек.

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