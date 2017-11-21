В Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения
Два человека погибли.
Индонезийскую провинцию Западная Нуса Тенггара накрыло наводнение, два человека погибли.
Жертвами наводнения в Греции стали 16 человек
В 15 деревнях от наводнения пострадали 2280 человек, сообщает Floodlist со ссылкой на местных чиновников.
Отмечается, что из-за стихии повреждены 367 домов и 14 мостов.
Banjir bandang terjang Lombok Timur NTB pada malam hari. 2 tewas, 367 rumah rusak, 14 jembatan rusak dan 2.280 jiwa terdampak langsung. Masa tanggap darurat hingga 24/11/2017. pic.twitter.com/aLfLAzu7fz— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) November 19, 2017
Напомним, сильные дожди привели к наводнениям на Гаити, жертвами которых стали пять человек.
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