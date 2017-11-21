Засуха в Испании: страна потеряла 70% урожая зерновых культур

Проблемы с дождями в стране начались еще минувшей весной.

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Из-за тяжелейшей за последние 20 лет засухи в Испании река Тахо рискует полностью пересохнуть.

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Проблемы с дождями начались еще минувшей весной и осложнились с приходом сухой и жаркой осени. Эксперты опасаются, что к 2100 году значительная часть Испании станет пустыней, сообщает Euronews.

Из-за засухи сильнее всего пострадало сельское хозяйство: было потеряно 70% урожая зерновых культур. В некоторых деревнях пришлось забивать скот, потому что животных не чем было кормить

Напомним, уровень воды в Тибре опустился до исторического минимума из-за засухи, вызванной знойным летом и отсутствием осадков.