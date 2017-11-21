На выходных в Украине потеплеет
Завтра местами ожидается мокрый снег.
Почти вся неделя в Украине будет холодной, потепление ожидается на выходных.
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +2°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, в среду, в Киеве будет холодно, ночью -1...-4 градуса, днем +1...+3 градуса, существенные осадки - вряд ли, но местами возможен небольшой мокрый снег или морось", - пишет она.
По словам Диденко, в Украине 22 ноября ночью 0...5 градусов мороза, днем 0...+5 градусов.
Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега пройдут на Западе, Севере и Востоке. На Юге и в Центре будет преобладать сухая погода. Неделя в дальнейшем будет оставаться холодной, в субботу-воскресенье ожидается потепление.
Напомним, во вторник, 21 ноября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на востоке до +10°.
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°