Завтра местами ожидается мокрый снег.

На выходных в Украине потеплеет / УНИАН

Почти вся неделя в Украине будет холодной, потепление ожидается на выходных.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, в среду, в Киеве будет холодно, ночью -1...-4 градуса, днем +1...+3 градуса, существенные осадки - вряд ли, но местами возможен небольшой мокрый снег или морось", - пишет она.

По словам Диденко, в Украине 22 ноября ночью 0...5 градусов мороза, днем 0...+5 градусов.

Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега пройдут на Западе, Севере и Востоке. На Юге и в Центре будет преобладать сухая погода. Неделя в дальнейшем будет оставаться холодной, в субботу-воскресенье ожидается потепление.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на востоке до +10°.