У берегов Мексики произошло землетрясение

12:34, 21 ноября 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Мексики произошло землетрясение / panoramio.com, MARIO MEJÍA MARTÍNEZ
У берегов Мексики произошло землетрясение / panoramio.com, MARIO MEJÍA MARTÍNEZ

Во вторник, 21 ноября, у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 133 км на юго-запад от города Мапастепек. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.

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