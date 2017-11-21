Вулкан Эрайвайекюдль в Исландии продолжает проявлять активность

Специалисты говорят, что признаков начала извержения нет.

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Вулкан Эрайвайекюдль в Исландии продолжает проявлять повышенную активность.

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Но специалисты полагают, что признаков того, что извержение вулкана вот-вот начнется, нет, сообщает Euronews.

Каждый день около 2 тысяч человек находятся в непосредственной близости от вулкана. Сейчас Департамент по делам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии готовится принять решение о том, будет ли он издавать распоряжение о проведении эвакуации населения из потенциально опасной зоны.

Эрайвайёкюдль, который является крупнейшим действующим вулканом в Исландии, за всю историю наблюдений извергался два раза – в 1362 году и с августа 1727 по май 1728 года.

Напомним, жители японских префектур Миядзаки и Кагосима обеспокоены извержением вулкана Симмоэ.