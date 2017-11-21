В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
Предупреждение о цунами не объявлялось.
Во вторник, 21 ноября, у островов Уоллис и Футуна в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,0.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3
Эпицентр подземных толчков находился в 194 км к юго-востоку от Мата-Уту - столицы Территории островов Уоллис и Футуна. Очаг залегал на глубине 6 км, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.
Отмечается, что Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не объявлял об опасности цунами.
Уоллис и Футуна являются заморским сообществом Франции.
Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.
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