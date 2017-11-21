В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Предупреждение о цунами не объявлялось.

В Тихом океане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 21 ноября, у островов Уоллис и Футуна в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Эпицентр подземных толчков находился в 194 км к юго-востоку от Мата-Уту - столицы Территории островов Уоллис и Футуна. Очаг залегал на глубине 6 км, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не объявлял об опасности цунами.

Уоллис и Футуна являются заморским сообществом Франции.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.