Синоптики предупреждают о сильном дожде и мокром снеге на востоке Украины

На Донетчине и Луганщине ожидается сильный дождь.

На Донетчине и Луганщине ожидается сильный дождь с мокрым снегом / УНИАН

Сегодня, 21 ноября, в Донецкой и Луганской областях ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 ноября днем в Донецкой и Луганской областях сильный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на востоке до +10°.