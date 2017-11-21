Синоптики предупреждают о сильном дожде и мокром снеге на востоке Украины
На Донетчине и Луганщине ожидается сильный дождь.
Сегодня, 21 ноября, в Донецкой и Луганской областях ожидается ухудшение погодных условий.
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +2°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"21 ноября днем в Донецкой и Луганской областях сильный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 21 ноября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на востоке до +10°.
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