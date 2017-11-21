В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +2°

08:30, 21 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 ноября, в столице пройдет мокрый снег, днем до +2°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

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