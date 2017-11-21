Сегодня в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 ноября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на востоке до +10°.

В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег / УНИАН

На востоке пройдет мокрый снег, температура днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

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На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.

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