В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем до +2°

17:00, 20 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 ноября, в столице пройдет мокрый снег, днем до +2°.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег / УНИАН
В Киеве завтра ожидается мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 4.2 м/с.

На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег

Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

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