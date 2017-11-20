Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)

16:30, 20 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке пройдет мокрый снег, температура днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег

На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.

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