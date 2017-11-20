На Львовщине объявили штормовое предупреждение
Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Сегодня, 20 ноября, во Львовской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег
Днем временами мокрый снег, сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области со ссылкой на Львовский центр гидрометеорологии.
"Днем временами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет прохладно.
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