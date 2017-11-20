На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Сегодня, 20 ноября, во Львовской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Днем временами мокрый снег, сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области со ссылкой на Львовский центр гидрометеорологии.

"Днем временами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет прохладно.