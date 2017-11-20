Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдет снег
В большинстве регионов будет холодно.
Завтра, 21 ноября, во многих регионах Украины ожидается мокрый снег.Во всех о
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег
"Начнем с самых сложных погодных условий завтрашнего дня.
В Донецкой и Луганской областях завтра возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах.
Также снег-мокрый снег ожидается в западных областях Украины, но не сильный, периодически, от небольшого до умеренного.
И на Севере Украины, по прогнозу, предполагается во вторник небольшой мокрый снег", - пишет она.
Во всех других регионах без существенных осадков. По словам Диденко, температура воздуха будет низкой - ночью до минусов, днем 0...+5 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет прохладно.
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°