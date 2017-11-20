Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдет снег

В большинстве регионов будет холодно.

Завтра во многих областях пройдет снег / УНИАН

Завтра, 21 ноября, во многих регионах Украины ожидается мокрый снег.Во всех о

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Начнем с самых сложных погодных условий завтрашнего дня.

В Донецкой и Луганской областях завтра возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах.

Также снег-мокрый снег ожидается в западных областях Украины, но не сильный, периодически, от небольшого до умеренного.

И на Севере Украины, по прогнозу, предполагается во вторник небольшой мокрый снег", - пишет она.

Во всех других регионах без существенных осадков. По словам Диденко, температура воздуха будет низкой - ночью до минусов, днем 0...+5 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет прохладно.