На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег
На дорогах - гололедица.
Сегодня, 20 ноября, в Закарпатской области ожидается сильный снег.
Погода на неделю: в Украине будет холодно, местами пройдет мокрый снег (карта)
Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский гидрометцентр.
"В течение 20-го ноября в горных районах области (преимущественно в центральных и восточных) ожидается сильный мокрый снег и снег. Местами: налипание мокрого снега, гололед, сложные отложения, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 ноября в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.
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