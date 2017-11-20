На дорогах - гололедица.

На Закарпатье сегодня ожидается сильный снег / Новости Закарпатья

Сегодня, 20 ноября, в Закарпатской области ожидается сильный снег.

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Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский гидрометцентр.

"В течение 20-го ноября в горных районах области (преимущественно в центральных и восточных) ожидается сильный мокрый снег и снег. Местами: налипание мокрого снега, гололед, сложные отложения, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.