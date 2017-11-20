Погода на неделю: в Украине будет холодно, местами пройдет мокрый снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет прохладно.

На этой неделе в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На юге до +11°, на западе до +6°. На севере и в центре столбик термометра поднимется до +6°, на востоке до +11°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН

Во вторник, 21 ноября, в Украине практически без осадков. Во всех регионах немного похолодает.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН

В среду, 22 ноября, местами ожидается снег с дождем. Теплее всего будет на юге - до +6°. В остальных регионах до +3°.

Прогноз на 22 ноября / УНИАН

В четверг облачно с прояснениями. Ночью по стране -7°...+3°, днем на западе до +7°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН

В пятницу практически по всей стране без осадков. На западе до +10°, в остальных регионах -2°...+5°.

Прогноз на 24 ноября / УНИАН

18 и 19 ноября в Украине на западе ожидаются дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -4°, на остальной территории -1°…+1°. Днем температура по стране 0°...+10°. В воскресенье ночью на западе до -6°, днем в Украине +2°...+9°.

Прогноз на 25 ноября / УНИАН

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

Народный прогноз

20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель.

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22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро).

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. 24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы. Выпал снег — весна будет поздней. 26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны.

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