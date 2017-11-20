Дарницкий район Киева окутал смог неизвестного происхождения (фото)
Местные жители жалуются на запах гари.
Утром 20 ноября Дарницкий район столицы окутал смог непонятного происхождения.
В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу
Фотографиями густого смога в соцсетях делятся местные жители. Пользователи также пишут, что "стоит запах сильной гари", а на Осорках туман "воняет даже через закрытые окна".
Напомним, весной Киев, Бровары и Ирпень охватил густой смог. При этом ощущался неприятный запах гари. В частности, достаточно густой смог был на столичном массиве Позняки, где видимость ухудшалась до 50-100 метров.
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