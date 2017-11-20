Три человека пострадали в результате землетрясения в Тибете
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
В результате землетрясения магнитудой 6,9 на некоторых зданиях в уездах Милинь, Боми и районе Баи появились трещины, передает Xinhua со ссылкой на Сейсмологическое управление автономного района.
В момент землетрясения сильные толчки ощущались в уездах Мото, Милинь и прилегающих к ним уездах и районах города Линьчжи.
Напомним, в пятницу, 17 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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