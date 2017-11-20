Три человека пострадали в результате землетрясения в Тибете

10:32, 20 ноября 2017
538

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,9.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. 

В Тихом океане произошло мощное землетрясение

В результате землетрясения магнитудой 6,9 на некоторых зданиях в уездах Милинь, Боми и районе Баи появились трещины, передает Xinhua со ссылкой на Сейсмологическое управление автономного района. 

В момент землетрясения сильные толчки ощущались в уездах Мото, Милинь и прилегающих к ним уездах и районах города Линьчжи. 

Напомним, в пятницу, 17 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
34 %
Лента новостей