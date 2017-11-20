Сильные дожди затопили на Гаити более 10 тысяч домов

09:33, 20 ноября 2017
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Жертвами стихии стали пять человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильные дожди привели к наводнениям на Гаити, жертвами которых стали пять человек. 

В Шри-Ланке почти 2 тысячи человек эвакуировали из-за наводнения

Дожди затопили более 10 тыс. домов. Сильнее всего в результате непогоды пострадал третий по величине город Ле-Ке, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Nouvelliste.

Несколько рек вышли из берегов, из-за подтопления закрыты многие дороги. 

Напомним, Греция приходит в себя после разрушительного наводнения, которое унесло жизни 16 человек. Кроме того, более 20 человек получили ранения.

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