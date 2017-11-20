В Киеве сегодня без осадков, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 ноября, в столице без осадков, днем до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.

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