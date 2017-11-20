В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +10° (карта)

08:05, 20 ноября 2017
870

Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке пройдут дожди, температура днем до +9°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +10°.

На западе Украины в понедельник пройдет мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +4°. В центре пройдут дожди, местами с мокрым снегом, температура до +6°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН
Прогноз на 20 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
34 %
Лента новостей