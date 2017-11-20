В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.

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На востоке пройдут дожди, температура днем до +9°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +10°.

На западе Украины в понедельник пройдет мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +4°. В центре пройдут дожди, местами с мокрым снегом, температура до +6°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

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