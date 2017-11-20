В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на юге до +10°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +9°. Жителей южных регионов ожидают осадки. Температура до +10°.
На западе Украины в понедельник пройдет мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +6°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +4°. В центре пройдут дожди, местами с мокрым снегом, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 82 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
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