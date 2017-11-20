В Тихом океане произошло мощное землетрясение

О разрушениях, погибших или пострадавших на данный момент не сообщается.

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии, существует угроза цунами.

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Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 25 километров, сообщает Геологическая служба США.

На данный момент о разрушениях, погибших или пострадавших сообщений пока не поступало.

Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 17 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.