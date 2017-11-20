В Тихом океане произошло мощное землетрясение
О разрушениях, погибших или пострадавших на данный момент не сообщается.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии, существует угроза цунами.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3
Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 25 километров, сообщает Геологическая служба США.
На данный момент о разрушениях, погибших или пострадавших сообщений пока не поступало.
Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 17 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +10°
-
Днепр+22°... +9°
-
Донецк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+19°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+21°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 82 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей