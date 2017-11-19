Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине пройдут мокрый снег и дожди
Синоптик прогнозирует днем до +5 градусов, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов.
Завтра, 20 ноября, на западе Украины ожидается преимущественно мокрый снег, на Левобережье - дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На Севере, в Винницкой области и на Юге, кроме Запорожья и Херсонщины - сухая погода. Холодно. Днем +1...+5 градусов, на востоке, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов", - говорится в сообщении.
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В Киеве завтра без существенных осадков, днем +3...+4 градуса. "В течение недели еще похолодает, существенные осадки - вряд ли, в конце недели - потеплеет", - добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает.
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+26°... +13°
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