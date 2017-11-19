Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине пройдут мокрый снег и дожди

Синоптик прогнозирует днем до +5 градусов, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов.

Синоптик прогнозирует дожди и снег / фото facebook.com/ukrgmc

Завтра, 20 ноября, на западе Украины ожидается преимущественно мокрый снег, на Левобережье - дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На Севере, в Винницкой области и на Юге, кроме Запорожья и Херсонщины - сухая погода. Холодно. Днем +1...+5 градусов, на востоке, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов", - говорится в сообщении.

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В Киеве завтра без существенных осадков, днем +3...+4 градуса. "В течение недели еще похолодает, существенные осадки - вряд ли, в конце недели - потеплеет", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает.