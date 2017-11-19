Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине пройдут мокрый снег и дожди

17:32, 19 ноября 2017
1808

Синоптик прогнозирует днем до +5 градусов, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов.

Синоптик прогнозирует дожди и снег / фото facebook.com/ukrgmc
Синоптик прогнозирует дожди и снег / фото facebook.com/ukrgmc

Завтра, 20 ноября, на западе Украины ожидается преимущественно мокрый снег, на Левобережье - дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На Севере, в Винницкой области и на Юге, кроме Запорожья и Херсонщины - сухая погода. Холодно. Днем +1...+5 градусов, на востоке, в Крыму и в Приазовье еще будет тепло, до +10 градусов", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 19 ноября: сильный ветер, дожди и мокрый снег

В Киеве завтра без существенных осадков, днем +3...+4 градуса. "В течение недели еще похолодает, существенные осадки - вряд ли, в конце недели - потеплеет", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
34 %
Лента новостей