В Греции число погибших из-за наводнений возросло до 20 человек (фоторепортаж)

16:41, 19 ноября 2017
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Стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов.

Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

Стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил национальный траур.

Несколько районов ОАЭ накрыли сильные дожди

По словам местных жителей, местами вода затапливала первые этажи зданий. Дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям. 

Ранее сообщалось о  16 жертвах.

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