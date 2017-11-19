В Греции число погибших из-за наводнений возросло до 20 человек (фоторепортаж)

Стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов.

Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

Стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил национальный траур.

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По словам местных жителей, местами вода затапливала первые этажи зданий. Дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.

Ранее сообщалось о 16 жертвах.