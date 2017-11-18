Прогноз погоды на 19 ноября: сильный ветер, дожди и мокрый снег
В воскресенье на территории Украины ожидается снижение температуры и мокрый снег с дождями.
Погода в воскресенье, 19 ноября, в Украине будет дождливой и ветреной. В некоторых регионах ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Погода в воскресенье будет праздничной с точки зрения атмосферы, но не очень – с человеческой. Атмосфера будет весело гонять облака, пройдут дожди, периодически с мокрым снегом. А мы, люди, будем хлюпать носами, обзывать нехорошими словам ноябрь и получим лишний повод сделать виновными во всем синоптиков", – пишет Диденко.
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
По ее словам, в Одессе и области могут быть сильные осадки. На Луганщине, Донбассе, Запорожье и в Крыму – без существенных осадков и тепло, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. А вот в столице будет дождливо, ожидается мокрый снег.
"Осадки наиболее вероятны утром, днем, со второй половины дня и вечером – прекращение. Температура в столице днем до +4...+5 градусов", – добавила синоптик.
Прогноз погоды на 19 ноября в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +4...+6
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°