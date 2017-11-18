Прогноз погоды на 19 ноября: сильный ветер, дожди и мокрый снег

В воскресенье на территории Украины ожидается снижение температуры и мокрый снег с дождями.

Погода в воскресенье, 19 ноября, в Украине будет дождливой и ветреной / фото facebook.com/ukrgmc

Погода в воскресенье, 19 ноября, в Украине будет дождливой и ветреной. В некоторых регионах ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Погода в воскресенье будет праздничной с точки зрения атмосферы, но не очень – с человеческой. Атмосфера будет весело гонять облака, пройдут дожди, периодически с мокрым снегом. А мы, люди, будем хлюпать носами, обзывать нехорошими словам ноябрь и получим лишний повод сделать виновными во всем синоптиков", – пишет Диденко.

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По ее словам, в Одессе и области могут быть сильные осадки. На Луганщине, Донбассе, Запорожье и в Крыму – без существенных осадков и тепло, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. А вот в столице будет дождливо, ожидается мокрый снег.

"Осадки наиболее вероятны утром, днем, со второй половины дня и вечером – прекращение. Температура в столице днем до +4...+5 градусов", – добавила синоптик.

Прогноз погоды на 19 ноября в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7

Киев – +4...+6