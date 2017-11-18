В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу в западной части Китая. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 58 км к северо-востоку от округа Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района недалеко от границы с Индией.
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3
Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее УНИАН сообщал, что на территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 км к югу от Баку.
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