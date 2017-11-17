На следующей неделе в Украине похолодает – синоптик

На следующей неделе в Украине ожидается похолодание, в ближайшие дни ожидаются осадки.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"В начале следующей недели похолодает, но не спешите с зимними выводами", - пишет она.

По словам Диденко, на выходных в Украине ожидаются осадки. В частности, в Киеве 18-19 ноября временами дожди. При приближении температуры к нулю - мокрый снег.

Напомним, 17 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.