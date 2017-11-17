В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

На Днепропетровщине ожидается туман.

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Сегодня, 17 ноября, в Днепре и Днепропетровской области ожидается туман.

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Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 17 ноября 2017 года объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром по г. Днепр и по области ожидается туман. Видимость в тумане 300-500 метров", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.